ACM Awards Nominees 2026

The 61st Academy Of Country Music Awards nominees are: Entertainer Luke Combs

Jelly Roll

Cody Johnson

Megan Moroney

Chris Stapleton

Morgan Wallen

Lainey Wilson Female Kelsea Ballerini

Miranda Lambert

Ella Langley

Megan Moroney

Lainey Wilson Male Luke Combs

Riley Green

Cody Johnson

Chris Stapleton

Zach Top Duo Brooks & Dunn

Brothers Osborne

Dan + Shay

Muscadine Bloodline

Thelma & James Group 49 Winchester

Flatland Cavalry

Old Dominion

Rascal Flatts

The Red Clay Strays New Female Avery Anna

Mackenzie Carpenter

Dasha

Caroline Jones

Emily Ann Roberts New Male Gavin Adcock

Vincent Mason

Shaboozey

Hudson Westbrook

Tucker Wetmore Album Ain’t In It For My Health , Zach Top

, Zach Top Cherry Valley , Carter Faith

, Carter Faith Don’t Mind If I Do (Deluxe) , Riley Green

, Riley Green I’m The Problem , Morgan Wallen

, Morgan Wallen Parker McCollum, Parker McCollum Single “6 Months Later,” Megan Moroney

“Choosin’ Texas,” Ella Langley

“I Never Lie,” Zach Top

“Somewhere Over Laredo,” Lainey Wilson

“The Fall,” Cody Johnson Song “A Song To Sing,” Miranda Lambert and Chris Stapleton, writers: Stapleton, Lambert, Jenee Fleenor, Jesse Frasure

“Am I Okay?” Megan Moroney, writers: Moroney, Luke Laird, Jessie Jo Dillon

“Choosin’ Texas,” Ella Langley, writers: Langley, Luke Dick, Miranda Lambert, Joybeth Taylor

“I Never Lie,” Zach Top, writers: Top, Carson Chamberlain, Tim Nichols

“Somewhere Over Laredo,” Lainey Wilson, writers: Wilson, Trannie Anderson, Dallas Wilson, Andy Albert, Harold Arlen and Yip Harburg Music Event “A Song To Sing,” Miranda Lambert, Chris Stapleton

“Amen,” Shaboozey, Jelly Roll

“Don’t Mind If I Do,” Riley Green, Ella Langley

“Trailblazer,” Reba McEntire, Miranda Lambert, Lainey Wilson

“You Had To Be There,” Megan Moroney, Kenny Chesney Visual Media “6 Months Later,” Megan Moroney

“A Song To Sing,” Miranda Lambert, Chris Stapleton

“Cuckoo,” Stephen Wilson, Jr.

“Somewhere Over Laredo,” Lainey Wilson

“The Fall,” Cody Johnson Artist-Songwriter Luke Combs

Riley Green

Ella Langley

Megan Moroney

Morgan Wallen Songwriter Jessie Jo Dillon

Ashley Gorley

Charlie Handsome

Chase McGill

Blake Pendergrass The 61st Academy of Country Music Awards will stream live on Prime Video May 17 from the MGM Grand Garden Arena in Las Vegas. Tickets are available here,