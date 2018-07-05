WWE Summerslam Heatwave Tour
JULY 13th – CHARLESTON CIVIC CENTER
CHECK OUT JASON MURPHY – 7 – MIDNIGHT TO WIN TICKETS!!
SEE YOUR FAVORITE WWE SUPERSTARS WHEN THE WWE LIVE SUMMERSLAM HEATWAVE TOUR RETURNS TO THE CHARLESTON CIVIC CENTER!
SIX MAN TAG MAIN EVENT!
ROMAN REIGNS, Mr. Money in the Bank BRAUN STROWMAN & BOBBY LASHLEY
vs. JINDER MAHAL, ELIAS & KEVIN OWENS
RAW TAG TEAM CHAMPIONSHIP MATCH
BRAY WYATT & MATT HARDY vs. THE B-TEAM
RAW WOMEN’S CHAMPIONSHIP MATCH
NIA JAX vs. NATALYA vs. ALEXA BLISS
FINN BALOR vs. BARON CORBIN
ALSO SCHEDULED TO APPEAR
INTERCONTINENTAL CHAMPION DOLPH ZIGGLER
SASHA BANKS
BOBBY ROODE
…and many more!
THE BEST VALUE IN ENTERTAINMENT!! TICKETS AS LOW AS $15
Card is subject to change
Go to www.ticketmaster.com to buy your tickets!
Tickets also available at the CHARLESTON CIVIC CENTER Box Office and all local outlets.