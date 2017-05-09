BRAD PAISLEY 2017 TOUR DATES
BB&T PAVILION
PHILADELPHIA, PA
MAY20
JUN11
CMA MUSIC FESTIVAL
NASHVILLE, TN
JUN16
TOYOTA AMPHITHEATRE
SACRAMENTO, CA
JUN17
SHORELINE AMPHITHEATRE
MOUNTAIN VIEW, CA
JUN23
MATTRESS FIRM AMPHITHEATRE
SAN DIEGO, CA
JUN24
HONDA CENTER
ANAHEIM, CA
JUN25
AK-CHIN PAVILION
PHOENIX, AZ
JUN29
SUNLIGHT SUPPLY AMPHITHEATER
PORTLAND, OR
JUN30
WHITE RIVER AMPHITHEATRE
SEATTLE, WA
JUL14
ISLETA AMPHITHEATRE
ALBUQUERQUE, NM
JUL15
PEPSI CENTER
DENVER, CO
JUL24
FURUVIK
GAVLE, SWEDEN
JUL25
GRONA LUND
STOCKHOLM, SWEDEN
JUL28
COUNTRY FESTIVAL
SELJORD, NORWAY
AUG03
NIKON AT JONES BEACH THEATER
WANTAGH, NY
AUG04
PNC BANKS ARTS CENTER
HOLMDEL, NJ
AUG05
XFINITY CENTER
MANSFIELD, MA
AUG06
XFINITY THEATRE
HARTFORD, CT
AUG10
RIVERBEND MUSIC CENTER
CINCINNATI, OH
AUG11
KLIPSCH MUSIC CENTER
INDIANAPOLIS, IN
AUG12
SOARING EAGLE CASINO
MT. PLEASANT, MI
AUG13
ILLINOIS STATE FAIR
SPRINGFIELD, IL
AUG18
COUNTRY THUNDER CALGARY
CALGARY, AB CANADA
AUG19
SASKTEL CENTRE
SASKATOON, SK
AUG20
MTS CENTRE
WINNIPEG, MB
AUG25
NEBRASKA STATE FAIR
GRAND ISLAND, NE
AUG26
TREASURE ISLAND CASINO
WELCH, MN
SEP01
WALMART AMP
ROGERS, AR
SEP02
THE PAVILION AT THE MUSIC FACTORY
DALLAS, TX
SEP08
PNC MUSIC PAVILION
CHARLOTTE, NC
SEP09
JIFFY LUBE LIVE
BRISTOW, VA
SEP10
VETERANS UNITED HOME LOANS AMPHITHEATER AT VIRGINIA BEACH
VIRGINIA BEACH, VA
SEP15
THE PERFECT VODKA AMPHITHEATRE
WEST PALM BEACH, FL
SEP16
SEP22
BLOSSOM MUSIC CENTER
CUYAHOGA FALLS, OH
SEP23
HOLLYWOOD CASINO AMPHITHEATRE
CHICAGO, IL