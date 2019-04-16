TAKE BACK 2019

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|KANAWHA COUNTY SHERIFF’S OFFICE
KANAWHA COUNTY SHERIFF’S DETACHMENT
CROSS LANES DETACHMENT/CPT MEADOWS
|2 miles.
|Map
|KANAWHA COUNTY SHERIFF’S OFFICE
KANAWHA COUNTY SHERIFF’S OFFICE
ST. ALBANS DETACHMENT/SGT. FLOWERS
|5 miles.
|Map
|NITRO POLICE DEPARTMENT
NITRO POLICE DEPARTMENT
|5 miles.
|Map
|WEST VIRGINIA STATE POLICE
SOUTH CHARLESTON DETACHMENT
|5 miles.
|Map
|ST. ALBANS POLICE DEPARTMENT
ST. ALBANS POLICE DEPARTMENT
|5 miles.
|Map
|WEST VIRGINIA STATE POLICE
WINFIELD DETACHMENT
|6 miles.
|Map
|KANAWHA COUNTY SHERIFF’S OFFICE
KANAWHA COUNTY SHERIFF’S OFFICE
SISSONVILLE DETACHMENT/LT. L.. DEITZ
|7 miles.
|Map
|CHARLESTON POLICE DEPARTMENT
KROGER
ASHTON PLACE
|7 miles.
|Map
|CHARLESTON POLICE DEPARTMENT
WALGREENS DRUGSTORE
PARKING LOT
|8 miles.
|Map
|CHARLESTON POLICE DEPARTMENT
APPALACHIAN POWER PARK
OUTSIDE MAIN GATE
|9 miles.
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|WV DIVISION OF PROTECTIVE SERVICES
WV STATE CAPITOL BUILDING
OUTSIDE-CALIFORNIA AVE
|10 miles.
|Map
|CHARLESTON POLICE DEPARTMENT
DRUG EMPORIUM
|11 miles.
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|CHARLESTON POLICE DEPARTMENT
UNIV. OF CHARLESTON
ROBERT C. BYRD SCHOOL OF PHARMACY
|11 miles.
|Map
|PUTNAM COUNTY SHERIFF’S DEPARTMENT
KROGER
|11 miles.
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|WINFIELD WV POLICE DEPT
WINFIELD WV POLICE DEPARTMENT
|12 miles.
|Map
|CHARLESTON POLICE DEPARTMENT
PIGGLY WIGGLY
PARKING LOT
|13 miles.
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